Вениславский анонсировал усиление ответственности ТЦК и СП за нарушение прав человека

В Украине готовят законопроект, который предусматривает усиление уголовной ответственности за нарушение прав человека во время работы ТЦК и СП. Он также имеет целью усилить ответственность ВВК за ложные выводы о состоянии здоровья призывников.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского во время брифинга.

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Что известно об усилении ответственности для ТЦК и СП

В Украине планируют усилить уголовную ответственность за нарушение прав человека во время работы ТЦК и СП.

По словам нардепа, парламент будет реагировать на такие случаи, которые "хоть и не являются массовыми, но имеют место и из-за общественного резонанса о них знают все".

Уже есть реакция комитета, Минобороны, Генштаба на случаи, когда нарушаются права человека во время деятельности ТЦК и СП, прохождения военно-врачебной комиссии. На это направлен, по инициативе, кстати, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, и наш комитет по правоохранительной деятельности присоединился, есть законопроект,

– сообщил Вениславский.

По его словам, этот документ предусматривает усиление уголовной ответственности за нарушения, касающиеся деятельности ТЦК и СП, а также за правонарушения, совершенные должностными лицами Территориальных центров и военно-врачебных комиссий.

"Если они, например, дадут ложное заключение о состоянии здоровья, о пригодности или непригодности военнослужащего к военной службе, то уголовная ответственность будет существенно усилена", – отметил нардеп.

Напомним, что в Сухопутных войсках продолжается разработка правил общения ТЦК с военнообязанными. Таким образом надеются улучшить процесс мобилизации и избежать негативного отношения.