Для тех, кто еще не понял, что натворил Путин

Коллеги пытаются составлять списки. Эти списки пополняются ежечасно.

Даже вот этот, неполный, его неплохо доводить до сведения тех, кто еще не врубился, "чего натворил" их президент не только для чужих, но и для "родненьких".

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Кто "бросил" Россию

Apple Pay – частичный блок.

Apple – полный выход с рынка.

Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.

Audi – выходят с рынка.

AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт.

Amazon – полный блок всего ритейла.

Adobe – полный блок.

British Petrolium – вышли из "Роснефти" 20% акций.

BBC – отзыв лицензий на вещание.

BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.

Bolt – выход с рынка.

Boeing – выход с рынка.

Chevrolet – выходят с рынка.

Cannes Festival – блок РФ делегации.

Cadillac – выходят с рынка.

Carlsberg – ограничение экспорта.

Cex Io – криптоплощадка банит российских юзеров.

Важно Почему русские оккупанты ведут себя как варвары

Cinema 4D – не работает приложение.

Coca Cola – выход с рынка.

Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".

Disney – отмена всех фильмов.

Dell – выход с рынка.

Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней.

DHL – выход с рынка.

Eurovision – дисквалификация.

Ericsson – выход с рынка.

Exxon Mobil – отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ.

Etsy – блок всех балансов на российских счетах.

Facebook – бан аккаунтов РФ СМИ.

FedEx – полный запрет поставок.

Formula 1 – отмена турнира в Сочи.

Ford – закрывает все магазины.

FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ.

Google Pay – частичный блок.

Google Maps – блок инфо для РФ.

General Motors – останавливает экспорт.

HP – запрет ввоза.

Harley Davidson – прекращение поставок.

Instagram – блокировка пропаганды.

Intel – запрет поставки микрочипов.

Jaguar – выходят с рынка.

Jooble – удалили сервис и сделали заявление.

KUNA – выход с рынка.

Lenovo – выход с рынка.

LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны.

MOK – отмена всех соревнований.

Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.

Maersk – остановка поставок в/из РФ – прощай шмот с Aliexpress и ASOS.

Mercedes – выход из страны.

Megogo – удаление всех русских фильмов.

Metro – увольнение 10к сотрудников.

Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.

Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер.

Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из РФ.

NFT – блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине.

NHL – полный блок для игроков из РФ.

Netflix – блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов.

Nike – закрывают все магазины.

Nintendo – запрет на покупки в рублях.

Nestle – закрывает все 6 фабрик в РФ.

OnlyFans – закрытие в стране.

Paysera – блокировка.

PayPal – заморозка счетов на вывод.

Paramount – блок кинопроката.

Parimatch – отозвали франшизу.

Play Station – невозможно совершить оплату.

Pornhub – запрет на доступ к контенту.

Porsche – выход из РФ.

Renault – выход с рынка.

Samsung pay – блокировка сервиса.

Snapchat – аут из аппки в РФ и Беларуси.

Scania – выход из РФ.

SpaceX – поставка Starlink Украине.

Shell – разрыв контракта с "Газпромом".

Spotify – невозможность оплаты подписки.

Sony – блок кинопроката.

Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ.

TikTok – массовый бан агрессивных долбо*бов и так называемых СМИ.

Toyota – увольнение 2 600 сотрудников.

UEFA – отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпром".

UPS – полный запрет поставок.

Universal pictures – блок кинопроката.

Visa – блокировка банков под санкциями.

Volvo – выходят из РФ.

Yandex – исключение акций компании с котировок на NY бирже.

YouTube – блокировка сотен РФ каналов и их монетизации.

Warner Bros – отмена всего кинопроката.

Webmoney – запрет транзакций.

Wolkswagen – выходят из страны.

Zoom – отзыв лицензий на разработку ПО.

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