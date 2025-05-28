Для Украины не будет ограничений в дальнобойном оружии, – Мерц

Германия будет продолжать оказывать военную поддержку Украине и планирует расширить ее. Кроме того, министры обороны Украины и Германии подпишут условие о намерениях приобретения дальнобойных систем украинского производства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление канцлера Германии, которое прозвучало на брифинге после встречи с Владимиром Зеленским.

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Мерц сделал важное заявление относительно дальнобойности

На брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ряд важных заявлений. Так, он отметил, что его страна продолжит военную поддержку Украины. И более того, планирует расширить оказание помощи.

В частности, Германия планирует выделить значительную часть средств на Starlink для Вооруженных Сил Украины. Кроме того, министры обороны Украины и Германии планируют 28 мая подписать заявление о намерениях о приобретении дальнобойных систем украинского производства.

Не будет ограничений для дальнобойного оружия. Украина сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели за пределами украинских территорий. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами, которая имеет очень мощный потенциал,

– подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии также отметил, что вместе с Украиной имеет "общий компас". Мерц объяснил, что он вместе с Зеленским стремится, чтобы "оружие в Украине молчало" и стремится достичь длительного мира для Украины.

"Мы хотим безопасности для нашей общей Европы", – резюмировал Мерц.

На днях ранее Мерц заявил, что Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальнобойному оружию для Украины. Канцлер Германии отметил, что Украина теперь может атаковать военные объекты на территории России.