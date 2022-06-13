Для Украины очень важно вступление Финляндии и Швеции в НАТО, – военный эксперт назвал причины

Для Украины очень важно, чтобы Финляндия и Швеция смогли вступить в НАТО. Это будет отличный удар по путинским амбициям. Некоторые приятные бонусы может ощутить и Украина.

Такое мнение высказал в эфире 24 канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он болеет, чтобы и Швеция, и Финляндия как можно быстрее вступили в НАТО. Тогда у России возникнут определенные проблемы , которые могут положительно повлиять, в частности, на Украину.

Важно Путин на речи в день России цинично выразил "гордость" и снова сравнил себя с Петром I

Прекрасный ход в противовес Путину

По словам Александра Мусиенко, при вступлении Финляндии и Швеции Альянс получит ряд важных преимуществ. В первую очередь они смогут в случае необходимости полностью закрыть весь Балтийский флот России. Он окажется буквально прикованным к Финскому заливу.

Это будет отличный удар по амбициям Путина , недавно в очередной раз сравнивший себя с Петром И. Последний в свое время вообще воевал со Швецией. Теперь его последователи могут заставить "вжимать" собственные корабли в Балтийском море.

Хочу напомнить, что Петр I не допускал и наоборот сражался с доминированием Швеции. Поэтому лучшим ударом по путинскому агрессивному неоимперализму было бы принятие Швеции и Финляндии в НАТО. Это поможет ограничить возможности и мощи России в Балтийском море, – подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что это заставит Россию перебросить часть владельца войск на свои северо-западные рубежи. Соответственно , может ослабиться давление на Украину .

Александр Мусиенко подчеркнул, что в Швецию и Финляндию применили ускоренную процедуру вступления. Он надеется, что в будущем, после победы, такой же путь будет и у Украины.

Тема – Почему мир не закончит войну, предоставив Украине оружие – Мусиенко

Швеция и Финляндия могут стать членами НАТО

В мае Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. По процедуре все 30 государств-представителей должны дать согласие. Но Турция угрожает наложить вето.

Среди требований – отказ от поддержки рабочей партии Курдистана и других организаций, которые Турция считает террористическими; запрет на курдские демонстрации, "комплексная борьба с терроризмом" и т.д. Пока эти вопросы обсуждают. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане уверен , что Швеция и Финляндия смогут вступить в НАТО.

Накануне Владимир Путин начал рассказывать бред , что россияне сейчас живут в такую эпоху, когда "возвращают и закрепляют утраченное" . Он даже сравнил себя с Петром I и поделился помешанными взглядами на его правление.

По его словам, Петр I начал Северную войну не для того, чтобы завоевать часть Швеции. Он просто хотел отвоевать "свои" территории. Так Путин цинично оправдывает и войну против Украины .