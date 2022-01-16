Для укрепления силовых структур: Дания выделит Украине более 20 миллионов евро
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Дания в рамках помощи предоставит Украине болеьше 20 миллионов евро. Эти деньги направят на усиление сектора безопасности Украины.
Помощь окажут на фоне угрозы со стороны России. Соответствующую информацию в твиттере сообщил Дмитрий Кулеба.
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Дания предоставит Украине 22 миллиона евро
Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы,
– заметил Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины добавил, что благодарен главе МИД Дании Йеппе Кофоду за его визит на Донбасс. Кулеба заявил, что он свидетельствует о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России.
Кстати, 16 января Йеппе Кофод посетил Донбасс. В твиттере политик написал, что Украине угрожает наращивание российской военной мощи возле границ. Добавил также, что:
- новый пакет поддержки довольно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим;
- этой поддержкой посылают четкий сигнал о солидарности с Украиной.
"Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость", – написал Кофод.