Для укрепления силовых структур: Дания выделит Украине более 20 миллионов евро

Дания в рамках помощи предоставит Украине болеьше 20 миллионов евро. Эти деньги направят на усиление сектора безопасности Украины.

Помощь окажут на фоне угрозы со стороны России. Соответствующую информацию в твиттере сообщил Дмитрий Кулеба.

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Дания предоставит Украине 22 миллиона евро

Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы,

– заметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что благодарен главе МИД Дании Йеппе Кофоду за его визит на Донбасс. Кулеба заявил, что он свидетельствует о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России.

Кстати, 16 января Йеппе Кофод посетил Донбасс. В твиттере политик написал, что Украине угрожает наращивание российской военной мощи возле границ. Добавил также, что:

новый пакет поддержки довольно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим;

этой поддержкой посылают четкий сигнал о солидарности с Украиной.

"Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость", – написал Кофод.