Для врага это приоритет, – Вениславский сказал, на каких направлениях есть угроза

Враг сосредоточился на восточном оперативном районе фронта, всячески пытается оцепить там наших военнослужащих в районе Северодонецка. Также есть угроза ударов в районе Соледара и Бахмута. Оккупантам это нужно, чтобы увеличить площадь оцепления ВСУ, выйти на административные границы Луганской области, а затем и Донецкой.

Об этом 24 каналу сообщил народный депутат Федор Вениславский. Он также отметил, что российские захватчики не отказались от своих намерений – им нужен выход на административные границы Донецкой и Луганской областей любой ценой.

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Какая опасность для других регионов Украины

На Южном направлении, враг только пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на тех рубежах, которые он занял. Сохраняется и угроза наступления на Запорожье и Кривой Рог, в стратегические планы кафиров также входит Николаев и Одесса,

– отмечает Вениславский.

По словам народного депутата, говорить о полном контроле России на востоке Украины точно нет оснований , потому что, несмотря на преимущество оккупатов на этом направлении – враг, по данным ГУР, готовит новые резервы.

Главные усилия ВСУ сосредоточены именно в направлении Северодонецк-Лисичанск, чтобы не допустить реализации тех планов, которые враг перед собой рисует, добавляет Федор Вениславский.

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