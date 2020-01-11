Для идентификации тел погибших в авиакатастрофе были быстро собраны образцы ДНК, – Зеленский

Образцы ДНК родственников погибших в авиакатастрофе в Иране удалось получить очень быстро. А это важно для оперативного возвращения тел погибших украинцев на Родину.

Об этом в своем обращении, опубликованном на сайте Офиса Президента, заявил Владимир Зеленский.

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Для идентификации тел погибших в авиакатастрофе были быстро собраны образцы ДНК,

– отметил Зеленский.

В частности, быстро удалось получить ДНК бортпроводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.

Владимир Зеленский также добавил, что президент Ирана будет способствовать очень быстрому возвращению тел погибших в Украину. "Им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину", – отметил президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает возвращения тел погибших в Украину до 19 января.

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