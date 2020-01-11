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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Для идентификации тел погибших в авиакатастрофе были быстро собраны образцы ДНК, – Зеленский

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      Образцы ДНК родственников погибших в авиакатастрофе в Иране удалось получить очень быстро / president.gov.ua

      Образцы ДНК родственников погибших в авиакатастрофе в Иране удалось получить очень быстро. А это важно для оперативного возвращения тел погибших украинцев на Родину.

      Об этом в своем обращении, опубликованном на сайте Офиса Президента, заявил Владимир Зеленский.

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      Для идентификации тел погибших в авиакатастрофе были быстро собраны образцы ДНК,
      – отметил Зеленский.

      В частности, быстро удалось получить ДНК бортпроводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.

      Владимир Зеленский также добавил, что президент Ирана будет способствовать очень быстрому возвращению тел погибших в Украину. "Им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину", – отметил президент Украины.

      Ранее Зеленский заявил, что ожидает возвращения тел погибших в Украину до 19 января.

      Обращение Зеленского о сбитии самолета МАУ в Иране: видео

      Основное об авиакатастрофе МАУ в Иране

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никому не удалось выжить.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Эту информацию власти Ирана подтвердили 11 января. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции. До этого такие заявления делали лидеры западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • ​Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана. Хасан Рухани извинился перед украинцами за сбитие самолета МАУ и заверил, что расследование катастрофы будет открытым и справедливым.
      Ракета попала в кабину пилотов, они погибли сразу, – СНБО о катастрофе МАУ
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы Владимир Зеленский авиация Офіс Президента
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