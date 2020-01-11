Для ідентифікації тіл загиблих в авіакатастрофі було швидко зібрано зразки ДНК, – Зеленський
Зразки ДНК родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані вдалося отримати дуже швидко. А це важливо для оперативного повернення тіл загиблих українців на Батьківщину.
Про це у своєму зверненні, опублікованому на сайті Офісу Президента, заявив Володимир Зеленський.
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Для ідентифікації тіл загиблих в авіакатастрофі було швидко зібрано зразки ДНК,
– зазначив Зеленський.
Зокрема, швидко вдалося отримати ДНК бортпровідниці, родичі якої перебували на тимчасово окупованій території.
Володимир Зеленський також додав, що президент Ірану сприятиме щонайшвидшому поверненню тіл загиблих в Україну. "Ним буде відданий наказ максимально швидко спільно з українськими експертами закінчити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх для повернення в Україну", – зазначив президент України.
Раніше Зеленський заявив, що очікує на повернення тіл загиблих в Україну до 19 січня.
Звернення Зеленського щодо збиття літака МАУ в Ірані: відео
Основне про авіакатастрофу МАУ в Ірані
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Нікому не вдалося вижити.
- Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
- Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Цю інформацію влада Ірану підтвердила 11 січня. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. До цього такі заяви робили лідери західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
- Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану. Хасан Рухані вибачився перед українцями за збиття літака МАУ та запевнив, що розслідування катастрофи буде відкритим і справедливим.