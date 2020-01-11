Для ідентифікації тіл загиблих в авіакатастрофі було швидко зібрано зразки ДНК, – Зеленський

Зразки ДНК родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані вдалося отримати дуже швидко. А це важливо для оперативного повернення тіл загиблих українців на Батьківщину.

Про це у своєму зверненні, опублікованому на сайті Офісу Президента, заявив Володимир Зеленський.

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Для ідентифікації тіл загиблих в авіакатастрофі було швидко зібрано зразки ДНК,

– зазначив Зеленський.

Зокрема, швидко вдалося отримати ДНК бортпровідниці, родичі якої перебували на тимчасово окупованій території.

Володимир Зеленський також додав, що президент Ірану сприятиме щонайшвидшому поверненню тіл загиблих в Україну. "Ним буде відданий наказ максимально швидко спільно з українськими експертами закінчити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх для повернення в Україну", – зазначив президент України.

Раніше Зеленський заявив, що очікує на повернення тіл загиблих в Україну до 19 січня.

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