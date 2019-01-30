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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Для Порошенко было важно, чтобы Вакарчук не баллотировался, – эксперт

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      Порошенко объявил, что во второй раз будет баллотироваться на пост президента Украины
      Порошенко объявил, что во второй раз будет баллотироваться на пост президента Украины / Фото из открытых источников

      У Петра Порошенко перед выдвижением в президенты Украины была одна важная проблема – вероятные кандидаты, которые могли забрать голоса его электората. И он эту проблему успешно решил.

      29 января Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок и участвовать в выборах как самовыдвиженец. Такое заявление он сделал в рамках выступления на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

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      Политический эксперт Валерий Дымов в комментарии 24 каналу объяснил, что для Порошенко было важно, чтобы на его электоральном поле не выдвигались Святослав Вакарчук, Владимир Гройсман и Виталий Кличко. И он эту проблему решил.

      Вряд ли в президенты пойдет Арсений Яценюк. Потому что он может помешать планам Порошенко. Очевидно, идут еще торги. Но Порошенко дождался, пока выдвинутся его главные конкуренты, чтобы увидеть их стратегии, и тогда объявил, что будет баллотироваться во второй раз,
      – отмечает Валерий Дымов.

      При этом эксперт отмечает: выступление Порошенко и определение его основных направлений избирательной кампании было ожидаемым. По словам Дымова, вся тактика и стратегия кампании Порошенко в том, чтобы абсорбировать весь патриотический электорат, кроме националистических сил, и максимально распылить электорат своих конкурентов.

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      Политолог подчеркивает: то, что Порошенко объявил о баллотировании в День чествования памяти Героев Крут, – сделано с целью сконцентрировать патриотический фронт вокруг себя. Название форума "От Крут до Брюсселя" – тоже технологический шаг. В Крутах было поражение, которое позволило формироваться УНР и получить легитимизацию Четверного союза (военно-политический блок Германской империи, Австро-Венгерской империи, Болгарского царства и Османской империи, который противостоял странам Антанты в Первой мировой войне 1914-1918 – 24 канал). Этот же союз символизирует несогласованность действий и поражение.

      Порошенко может удачно использовать тот факт, что ссоры политиков привели к поражению Украинской революции 1918-1920 годов. Политики не могли договориться и втягивали в разборки Москву. Как говорил Симон Петлюра: "Не так страшны московские вши, как киевские гниды". Это все может быть нанизано на основные месседжи Порошенко "Армия! Язык! Вера!"и "Прочь от Москвы!"
      – считает Дымов.

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      Также, по мнению эксперта, ожидаемой была и критика главной конкурентки – Юлии Тимошенко. Политтехнологи Порошенко считают, что ее надо максимально критиковать, поскольку убеждены, что действующий президент и Тимошенко выйдут во второй тур.

      Когда состоятся выборы Президента Украины?
      Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля.

      Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Сейчас более 30 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. 23-х из них ЦИК зарегистрировала.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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