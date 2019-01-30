Для Порошенка було важливо, щоб Вакарчук не балотувався, – експерт

У Петра Порошенка перед висуванням у президенти України була одна важлива проблема – ймовірні кандидати, які могли забрати голоси його електорату. І він цю проблему успішно вирішив.

29 січня Президент України Петро Порошенко оголосив про те, що балотуватиметься на другий термін та братиме участь у виборах як самовисуванець. Таку заяву він зробив у рамках виступу на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

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Політичний експерт Валерій Димов у коментарі 24 каналу пояснив, що для Порошенка було важливо, щоб на його електоральному полі не висувалися Святослав Вакарчук, Володимир Гройсман і Віталій Кличко. І він цю проблему вирішив.

Навряд чи в президенти піде Арсеній Яценюк. Тому що він може завадити планам Порошенка. Вочевидь, ідуть ще торги. Але Порошенко дочекався, поки висунуться його головні конкуренти, щоб побачити їхні стратегії, і тоді оголосив, що балотуватиметься вдруге,

– зауважує Валерій Димов.

При цьому експерт зазначає: виступ Порошенка і окреслення його основних напрямків виборчої кампанії було очікуваним. За словами Димова, вся тактика і стратегія кампанії Порошенка в тому, щоб абсорбувати весь патріотичний електорат, окрім націоналістичних сил, і максимально розпорошити електорат своїх конкурентів.

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Політолог наголошує: те, що Порошенко оголосив про балотування в День вшанування пам’яті Героїв Крут, – зроблено з метою сконцентрувати патріотичний фронт навколо себе. Назва форуму "Від Крут до Брюсселя" – теж технологічний крок. В Крутах була поразка, яка дозволила формуватися УНР і отримати легітимізацію Четверного союзу (військово-політичний блок Німецької імперії, Австро-Угорської імперії, Болгарського царства і Османської імперії, що протистояв країнам Антанти в Першій світовій війні 1914-1918 – 24 канал). Цей же союз символізує неузгодженість дій і поразку.

Порошенко може вдало використати той факт, що сварки політиків привели до поразки Української революції 1918-1920 років. Політики не могли домовитися і втягували в розборки Москву. Як казав Симон Петлюра: "Не так страшні московські воші, як київські гниди". Це все може бути нанизано на основні меседжі Порошенка "Армія! Мова! Віра!" і "Геть від Москви!",

– вважає Димов.

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Також, на думку експерта, очікуваною була і критика головної конкурентки – Юлії Тимошенко. Політтехнологи Порошенка вважають, що її треба максимально критикувати, оскільки переконані, що чинний президент і Тимошенко вийдуть до другого туру.

Коли відбудуться вибори Президента України?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня.



Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.



Наразі понад 30 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. 23-х із них ЦВК зареєструвала.