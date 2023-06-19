Как в фильме, – сестра "Да Винчи" о том, как приехала поздравить его с днем рождения на фронт

Марьяна Коцюбайло, младшая сестра павшего защитника Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, вспомнила, как они с мамой приехали на передовую, чтобы поздравить его с днем рождения. Тогда парень не ожидал увидеть своих родных.

По словам Марьяны, на фронте она думала, что смотрит какой-то фильм. Девушке было очень страшно, но брата она все же смогла увидеть.

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Как семья "Да Винчи" поздравила его с днем рождения на передовой

Марьяна рассказала, что они с мамой ехали к Дмитрию ночью. Поэтому было очень страшно.

Я подумала, что смотрю фильм. Я этого не могла понять. Думала, что это так страшно, мы еще и ехали ночью. У меня были глупые вопросы, например, где здесь ракеты летают,

– отметила девушка.

Когда семья прибыла на место, Марьяна позвонила брату, а он в тот момент пришел с позиции и собирался спать.

"Он положил трубку, я перезвонила и говорю: "Ну ты понимаешь, что я хочу тебя поздравить". Тогда ему ребята сказали: "Выйди, там твоя сестра и мама". А он говорит: "Не шутите", а потом поднимается, смотрит, и говорит: "Ущипни меня, я в это не верю", – рассказала сестра "Да Винчи".



Семья "Да Винчи" поздравила его с днем рождения на передовой / Скриншот с видео

Гибель Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло: что известно

Дмитрий Коцюбайло – один из самых молодых героев Украины. Он стал первым добровольцем, получившим соответствующее звание.

Герой погиб 7 марта 2023 года в бою под Бахмутом. Ему было всего 27 лет.

Дмитрия "Да Винчи" похоронили 10 марта в Киеве на Аскольдовой могиле.

Напомним, что недавно мать Героя вспомнила, что чувствовала в день его смерти и накануне. Оксана Коцюбайло 6 марта 2023 года не могла найти себе места и, словно осознавая, что что-нибудь случится, написала смс своему сыну. На следующий день она узнала, что Дмитрий погиб, а сообщение без ответа было последним.