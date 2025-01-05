Получил смертельные ранения в Новый год: в Курской области погиб 26-летний воин из Львовщины

Украина продолжает операцию в Курской области. К сожалению, во время выполнения задания там погиб воин со Львовщины Дмитрий Дячок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Буской городской территориальной общины.

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Что известно о гибели военного со Львовщины

Так, Дмитрий Дячок погиб 1 января 2025 года вблизи населенного пункта Заолешенка Суджанского района Курской области. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Военный стоял на защите Украины с начала полномасштабного вторжения. 11 марта 2022 года его призвали на службу по мобилизации.

Защищал страну, ее независимость и территориальную целостность, выполняя обязанности наводчика отделения аэромобильного взвода 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных Сил Украины,

– уточняет городская власть.

Дмитрию было всего 26 лет. Дома у Героя остались жена, родители, брат и сестра.

"Буска городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким защитника, его друзьям, боевым собратьям, всем, кто знал и уважал Дмитрия", – говорится в сообщении.

О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.