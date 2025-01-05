Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Буської міської територіальної громади.

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Що відомо про загибель військового з Львівщини

Так, Дмитро Дячок загинув 1 січня 2025 року поблизу населеного пункту Заолешенка Суджанського району Курської області. Він отримав осколкові поранення, несумісні з життям.

Військовий стояв на захисті України від початку повномасштабного вторгнення. 11 березня 2022 року його призвали на службу за мобілізацією.

Захищав країну, її незалежність та територіальну цілісність, виконуючи обов’язки навідника відділення аеромобільного взводу 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних Сил України,

– уточнює міська влада.

Дмитру було всього 26 років. Вдома у Героя залишилися дружина, батьки, брат і сестра.

"Буська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника, його друзям, бойовим побратимам, усім, хто знав і поважав Дмитра", – йдеться у повідомленні.

Про дату та час похорону буде повідомлено додатково.