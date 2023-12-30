Трагический визит на Рождество: в Сумской области военный с сыном отравились угарным газом

В Сумской области 23 декабря погиб 38-летний военнослужащий из Закарпатья Дмитрий Довганыч и его 12-летний сын. Визит семьи к отцу на Рождество окончился трагически.

Причиной смерти двух членов семьи называют отравление угарным газом. Врачи продолжают борьбу за жизнь 5-летней дочери военнослужащего ВСУ,

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Жуткая гибель на Сумщине

Сообщается, что жена и дети военнослужащего из Закарпатья Дмитрия Довганича приехали к отцу в город Глухов. Они собирались вместе праздновать Рождество. Семья уже давно не видела отца, поскольку тот с первых дней вторжения служит в ВСУ,

Для празднования, вероятно, арендовали квартиру – однако празднование так и не состоялось. Приблизительно в восемь часов вечера 23 декабря в полицию поступило сообщение об отравлении семьи угарным газом. Когда стражи порядка прибыли на место, глава семьи и его сын были уже мертвы. Жену Дмитрия и дочь оперативно доставили в больницу.

Погибший Дмитрий Довганыч с семьей / фото Любови Довганыч

Дмитрий Довганыч был спортсменом, занимался велоспортом, катался на лыжах в горах, бегал. Говорят, ни одно спортивное соревнование в селе не обходилось без него. Также он был активистом – например, боролся с свалками в родном селе.

Дмитрий был очень хорошим человеком и отцом. Он любил и воспитывал своих детей, занимался предпринимательством, жена была дома, занималась хозяйством и детьми. Сейчас ей будет тяжело самой и после такой трагедии,

– сообщили в родном селе погибшего военного.

У Дмитрия, кроме жены и дочери, осталась пожилая мама, сестра. Полиция возбудила уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной или техногенной безопасности, что привело к гибели людей. Вероятной причиной гибели двух членов семьи называют газовый котел.

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