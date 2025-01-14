В боях с оккупантами погиб работник Львовской галереи искусств Дмитрий Ганжа

На войне погиб сотрудник Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого Дмитрий Ганжа. Воин оборонял Украину с первых дней полномасштабной войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Дмитрий Ганжа погиб в боях на Запорожском направлении

13 января стало известно, что война оборвала жизнь младшего научного сотрудника Львовской национальной галереи искусств имени Б.Г. Возницкого Дмитрия Павловича Ганжи. Он нес службу в рядах Львовской 125 бригаде ТрО.

На фронт ушел добровольцем с первых дней войны. Три года на фронте.

Мы будем помнить его как героя, который отдал свою жизнь ради нашего будущего. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким. Светлая память и вечная слава Герою!

– написали коллеги Дмитрия Ганжи.

Героя Дмитрия Ганжу похоронят во Львове, панихида пройдет 13 января в храме Святой Софии – Премудрости Божьей.

Что известно о Герое

Дмитрий Ганжа родился в 1979 году в Краматорске. Работал в отделе научно-экспозиционной работы Львовской национальной галереи искусств.

Дмитрию посчастливилось встретить свою любовь Елену, с которой они создали семью.



В 2022 году Дмитрий Ганжа не остался в стороне от беды и пошел в армию. Он служил во Львовской 125 бригаде ТрО, 219 батальоне, 1-й стрелковой роте.

Вечная память и слава Герою Украины Дмитрию Ганже!