Удар по "Новой почте": в Харькове попрощались с 30-летним отцом младенца Дмитрием Герасичкиным

В результате атаки на терминал "Новой почты" на Харьковщине погибли шесть работников почтового сервиса. Среди них – Дмитрий Герасичкин. Мужчине было 30 лет, недавно у него родился сын.

Собственно, 21 октября Россия ударила по терминалу в поселке Коротич. В среду, 25 октября, журналисты опубликовали кадры похорон Дмитрия Герасичкина. Родом он был из села Каменка, которая сейчас находится под постоянными обстрелами.

Смотрите также Смертельный удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: все, что известно о трагедии

Как Дмитрия Герасичкина провожали в последний путь

К моменту гибели мужчине было всего 30 лет. Не так давно, 4 октября, у него родился сын. Отдать последний почет Дмитрию пришли его односельчане из Каменки.

Следует сказать, что большинство из них сейчас являются переселенцами. Они живут в Харькове из-за того, что Россия чуть ли не каждый день наносит удары по Каменке, которая совсем недалеко от линии фронта.

Прощание с Дмитрием Герасичкиным: смотрите видео "Радио Свобода"

Отметим, что Дмитрий был единственным сыном у родителей. Его мать Юлия часто публиковала фотографии с ним, под которыми выражает свою любовь.

Сын – такое короткое слово, а такое огромное место занимает в сердце мамы!

– говорится в одном из сообщений женщины.

Больше об атаке на терминал "Новой почты"

Кроме Герасичкина, в результате удара России по терминалу "Новой почты" погибли такие работники компании, которые в тот вечер были на работе:

Александр Темников (31 год);

Артем Акопов (21 год);

Александр Бижанов (22 года);

Владислав Панков (28 лет);

Алексей Ермола (23 года).

Также было известно о 16 пострадавших. Среди них все мужчины в возрасте от 19 до 48 лет. К тому же гражданские, что свидетельствует: Россия совершила очередное военное преступление и должна быть привлечена за это к ответственности.

В Харьковской ОВА на днях информировали, что 5 человек находятся в реанимации. Состояние двух раненых особенно тяжелое, однако медики делают все возможное. Остальные 9 человек имеют травмы средней и легкой степени тяжести.