В боях за Украину погиб бывший звукорежиссер Суспильного Дмитрий Горнов

В субботу, 21 июня, во время выполнения боевого задания на Сумском направлении в результате атаки россиян управляемой авиабомбой погиб бывший звукорежиссер Суспильного Дмитрий Горнов. Ему было 30 лет.

У командира взвода 158-й отдельной механизированной бригады остались беременная жена, пятилетняя дочь и дедушка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о погибшем

Дмитрий родился в городе Днепрорудное Запорожской области, позже семья переехала в Нежин на Черниговщине. Там он учился в школе №1, а затем в лицее при Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя.

В 2018 году мужчина окончил Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя по специальности "Преподаватель биологии". В студенческие годы принимал активное участие в общественной жизни учебного заведения и города.

Дмитрий сам писал песни и был фронтменом рок-группы "Вырий", который в 2018 году выпустил альбом "Грани сновидений". Тогда же мужчина переехал в Чернигов, где присоединился к команде Суспильного.

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В 2019 году он женился, у супругов родилась дочь Варя.

Кроме работы звукорежиссером Дмитрий брался за различные проекты. В частности, на "Украинском Радио Чернигов" делал передачу "Играть или не играть?", где рассказывал об обучении детей музыке, вместе с коллегами работал над созданием фильма "Битва за Чернигов".

С июня 2023-го по февраль 2024 года мужчина работал оператором программного обеспечения в IT-компании Realwiev. Затем трудоустроился оператором цеха варки пива на ABinBev Черниговского отделения.

В апреле 2024 года Дмитрия мобилизовали в ряды ВСУ, базовую военную подготовку он прошел в Великобритании. С июня 2024 года был в школе индивидуальной подготовки воинской части, в ноябре его перевели на должность стрелка-санитара в роту обозначения действий противника школы коллективной подготовки и зачислили на базовый сержантский курс учебного батальона резерва сержантского состава.

В марте 2025 года боец получил должность инструктора, а в мае ему присвоили звание младшего лейтенанта.

Напомним, 15 июня стало известно о гибели Юрия Фелипенко – украинского артиста и военного. Актер театра и кино, звезда фильмов и сериалов "Цвет страсти", "Обещание Богу", "Отдел 44" присоединился к ВСУ в 2024 году, став частью "Ахиллеса".