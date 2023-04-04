В Алчевске погиб коллаборант, когда пытался подключить украденный генератор, – соцсети

Во временно оккупированном Алчевске на Луганщине погиб местный коллаборант Дмитрий Калюжный. Этот предатель пытался включить ворованный генератор, однако неудачно.

Калюжный был так называемым "начальником" предприятия "АлчевскТепло". О смерти коллаборанта пишут в соцсетях, информирует 24 Канал.

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Как погиб коллаборант Дмитрий Калюжный

По предварительной информации, Калюжный во время отключения света поехал домой и пытался запустить генератор, который похитил с предприятия "АлчевскТепло". Но в результате этого коллаборанта убило током.



В соцсетях говорят о смерти Калюжного / Скриншот

К тому же смерть Калюжного подтвердили в компании "Луганскгаз". Они заявили, что умер якобы "настоящий патриот отечества, хороший специалист, которого уважали в коллективе".



Как выглядел Дмитрий Калюжный / фото "Луганскгаз"

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