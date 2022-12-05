"Мой дом единственный остался стоять": Дмитрий "Орест" Казацкий показал щемящее фото из Мариуполя

Российские оккупанты начали усиленно сносить разрушенные ими дома во временно оккупированном Мариуполе. Дмитрий Казацкий, который с 2015 года переехал жить в этот город, показал щемящее фото.

На нем видны только дом "Ореста" и пустую местность. Ничего не осталось вокруг, где когда-то находились соседние здания.

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Окружающие дома россияне стерли с лица земли

Дмитрий Казацкий на позывной "Орест" переехал в Мариуполь в 2015 году. Родители подарили ему квартиру рядом с "Азовсталью".

После того как россияне оккупировали город и фактически полностью разрушили его, они начали сносить поврежденные дома. Многие горожани остались без крыши над головой.



Щемящие кадры из Мариуполя / Фото из Твиттера "Ореста"

Как видим на фотографии, соседние здания полностью снесли. Чудом уцелел только дом Дмитрия Казацкого.

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