"Мой дом единственный остался стоять": Дмитрий "Орест" Казацкий показал щемящее фото из Мариуполя
Источник:"Орест"
Российские оккупанты начали усиленно сносить разрушенные ими дома во временно оккупированном Мариуполе. Дмитрий Казацкий, который с 2015 года переехал жить в этот город, показал щемящее фото.
На нем видны только дом "Ореста" и пустую местность. Ничего не осталось вокруг, где когда-то находились соседние здания.
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Окружающие дома россияне стерли с лица земли
Дмитрий Казацкий на позывной "Орест" переехал в Мариуполь в 2015 году. Родители подарили ему квартиру рядом с "Азовсталью".
После того как россияне оккупировали город и фактически полностью разрушили его, они начали сносить поврежденные дома. Многие горожани остались без крыши над головой.
Щемящие кадры из Мариуполя / Фото из Твиттера "Ореста"
Как видим на фотографии, соседние здания полностью снесли. Чудом уцелел только дом Дмитрия Казацкого.
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После басен Шария в Испании отменили фотовыставку "Ореста"
- С 18 октября фотоработы Ореста были представлены на выставке в Испании. 13 ноября Политехнический университет Каталонии закрыл ее.
- Украинский защитник был обвинен в надуманном "нацизме" после того, как пропагандист Шарий предъявил лживые обвинения в его адрес.
- Дмитрий Казацкий моментально среагировал на клевету и объяснил, что его действия – не что иное, как высмеивание роспропаганды. Воин призвал барселонский университет напрямую поговорить с ним о сложившейся ситуации, а не слушать прихвостней Кремля.