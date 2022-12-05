На ньому видно лише будинок "Ореста" і пустку. Нічого не залишилося на місці, де колись були сусідні будівлі.
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Довколишні будинки росіяни стерли з лиця землі
Дмитро Козацький на позивний "Орест" переїхав до Маріуполя у 2015 році. Батьки подарували йому квартиру поруч із "Азовсталлю".
Після того, як росіяни окупували місто і фактично повністю зруйнували його, вони почали зносити пошкоджені будинки. Багато містян залишилися без даху над головою.
Щемливі кадри з Маріуполя / Фото з Твіттеру "Ореста"
Як бачимо на світлині, довколишні будинки повністю знесли. Дивом уцілів тільки дім Дмитра Козацького.
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Після байок Шарія в Іспанії скасували фотовиставку "Ореста"
- З 18 жовтня фотороботи "Ореста" були представлені на виставці в Іспанії. 13 листопада Політехнічний університет Каталонії закрив її.
- Українського захисника звинуватили у надуманому "нацизмі" після того, як пропагандист Шарій висунув брехливі звинувачення на його адресу.
- Дмитро Козацький моментально зреагував на наклеп і пояснив, що його дії – ніщо інше, як висміювання роспропаганди. Воїн закликав барселонський університет напряму поговорити з ним про ситуацію, що склалася, а не слухати прихвоснів Кремля.