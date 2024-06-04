"Этот день настал": фотограф с "Азовстали" Дмитрий Казацкий получил повышение по службе

Военнослужащий и фотограф Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" получил повышение по службе. Этой новостью он поделился в своих соцсетях.

В соцсети Х "Орест" опубликовал фото с погонами. На них изображена одна звезда.

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В сети поздравили военного с новым званием

Одна звезда на погонах обозначает звание младшего лейтенанта.

Этот день настал!

– поделился своей радостью военный.

Украинский защитник также рассказал, что подписал контракт на службу. Продлится он до конца военного положения.

В комментариях под известием друзья, знакомые и просто рядовые украинцы поздравили "Ореста" с повышением. Они говорят, что Дмитрий получил заслуженное признание его службы Украине.

"Поздравляю, господин! Это заслуженное признание вашей службы", – пишут в комментариях украинцы.

Они же и призывают Дмитрия "Ореста" Казацкого менять Вооруженные Силы Украины.

Спасибо! Меняйте Вооруженные Силы,

– пишут благодарные за службу военного украинцы.

Они радуются, что украинская армия развивается.

"Очень рад, когда классных офицеров становится все больше. Поздравляю, господин!" – написали под постом военнослужащего.

Что известно о легендарном Дмитрии Казацком