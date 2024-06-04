"Этот день настал": фотограф с "Азовстали" Дмитрий Казацкий получил повышение по службе
Источник:Дмитрий Казацкий
Военнослужащий и фотограф Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" получил повышение по службе. Этой новостью он поделился в своих соцсетях.
В соцсети Х "Орест" опубликовал фото с погонами. На них изображена одна звезда.
Смотрите также Луч света сквозь тьму: работники ГСЧС сделали трогательные фото на месте удара
В сети поздравили военного с новым званием
Одна звезда на погонах обозначает звание младшего лейтенанта.
Этот день настал!
– поделился своей радостью военный.
Украинский защитник также рассказал, что подписал контракт на службу. Продлится он до конца военного положения.
В комментариях под известием друзья, знакомые и просто рядовые украинцы поздравили "Ореста" с повышением. Они говорят, что Дмитрий получил заслуженное признание его службы Украине.
"Поздравляю, господин! Это заслуженное признание вашей службы", – пишут в комментариях украинцы.
Они же и призывают Дмитрия "Ореста" Казацкого менять Вооруженные Силы Украины.
Спасибо! Меняйте Вооруженные Силы,
– пишут благодарные за службу военного украинцы.
Они радуются, что украинская армия развивается.
"Очень рад, когда классных офицеров становится все больше. Поздравляю, господин!" – написали под постом военнослужащего.
Что известно о легендарном Дмитрии Казацком
- Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" – один из самых узнаваемых защитников "Азовстали". Он показывал всему миру реальную ситуацию в подземельях комбината.
- Он родился в Ровненской области и еще со школы увлекался фотографией. А в 2014 году, когда ему было всего 18 лет, Дмитрий покинул учебу в Польше и поехал на Майдан. Затем вступил в ряды Нацгвардии Украины и присоединился к полку защитников Мариуполя.
- Он провел 84 дня в окруженном Мариуполе на "Азовстали". Там "Орест" фотографировал последствия российской агрессии и раненых собратьев.
- Пока Казацкий был в российском плену, ему присудили престижную награду Grand Press Photo 2022. А его фото "Свет победит" с "Азовстали" облетело весь мир. Кроме того, Babylon'13 опубликовало его фильм из цикла лент "Крепость Мариуполь", который был снят за день до выхода из "Азовстали".
- Дмитрия Казацкого освободили из плена 22 сентября 2022 года. Тогда домой вернулись еще 215 защитников Украины.