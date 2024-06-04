У соцмережі Х "Орест" опублікував фото з погонами. На них зображена одна зірка.

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У мережі привітали військового із новим званням

Одна зірка на погонах позначає звання молодшого лейтенанта.

Цей день настав!

– поділився своєю радістю військовий.

Український захисник також розповів, що підписав контракт на службу. Триватиме він до кінця воєнного стану.

У коментарях під звісткою друзі, знайомі та просто пересічні українці привітали "Ореста" із підвищенням. Вони кажуть, що Дмитро отримав заслужене визнання його служби Україні.

"Вітаю, пане! То є заслужене визнання вашої служби", – пишуть у коментарях українці.

Вони ж і закликають Дмитра "Ореста" Козацького змінювати Збройні сили України.

Дякую! Змінюйте Збройні Сили,

– пишуть вдячні за службу військового українці.

Вони радіють, що українська армія розвивається.

"Дуже тішуся, коли класних офіцерів стає все більше. Вітаю, пане!" – написали під постом військовослужбовця.

Що відомо про легендарного Дмитра Козацького