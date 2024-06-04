У соцмережі Х "Орест" опублікував фото з погонами. На них зображена одна зірка.
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У мережі привітали військового із новим званням
Одна зірка на погонах позначає звання молодшого лейтенанта.
Цей день настав!
– поділився своєю радістю військовий.
Український захисник також розповів, що підписав контракт на службу. Триватиме він до кінця воєнного стану.
У коментарях під звісткою друзі, знайомі та просто пересічні українці привітали "Ореста" із підвищенням. Вони кажуть, що Дмитро отримав заслужене визнання його служби Україні.
"Вітаю, пане! То є заслужене визнання вашої служби", – пишуть у коментарях українці.
Вони ж і закликають Дмитра "Ореста" Козацького змінювати Збройні сили України.
Дякую! Змінюйте Збройні Сили,
– пишуть вдячні за службу військового українці.
Вони радіють, що українська армія розвивається.
"Дуже тішуся, коли класних офіцерів стає все більше. Вітаю, пане!" – написали під постом військовослужбовця.
Що відомо про легендарного Дмитра Козацького
- Дмитро Козацький із позивним "Орест" – один із найвпізнаваніших захисників "Азовсталі". Він показував усьому світу реальну ситуацію у підземеллях комбінату.
- Він народився на Рівненщині та ще зі школи захоплювався фотографією. А у 2014 році, коли йому було лише 18 років, Дмитро покинув навчання у Польщі і поїхав на Майдан. Потім вступив до лав Нацгвардії України та приєднався до полку захисників Маріуполя.
- Він провів 84 дні в оточеному Маріуполі на "Азовсталі". Там "Орест" фотографував наслідки російської агресії та поранених побратимів.
- Поки Козацький був у російському полоні, йому присудили престижну нагороду Grand Press Photo 2022. А його фото "Світло переможе" з "Азовсталі" облетіло увесь світ. Окрім того, Babylon'13 опублікувало його фільм із циклу стрічок "Фортеця Маріуполь", який був знятий за день до виходу з "Азовсталі".
- Дмитра Козацького звільнили з полону 22 вересня 2022 року. Тоді додому повернулися ще 215 захисників України.