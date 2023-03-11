Возлюбленная "Да Винчи" опубликовала трогательное видео с погибшим Героем

11 марта 2023, 13:27
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Алина Михайлова

Возлюбленная погибшего Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" обнародовала в сети щемящее видео с Героем Украины. В ролике пара танцевала.

Трогательное видео сняли для проекта "Пригласи меня с войны". Напомним, что 10 марта в Киеве простились с Героем Дмитрием Коцюбайло.

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Щемящее видео с погибшим "Да Винчи" и его возлюбленной

На опубликованных кадрах можно увидеть трогательный танец украинского защитника и его возлюбленной. Дмитрий Коцюбайло познакомился с Алиной в Авдеевке в 2017 году. Девушка была парамедиком из "Госпитальеров", она предложила помочь его роте медикаментами.

Танец Дмитрия Коцюбайло и его возлюбленной Алины: смотрите видео

Именно с тех пор пара была вместе. Кстати, возлюбленная "Да Винчи" принимала участие в Революции Достоинства, после которой присоединилась к волонтерскому движению. В 2022 году девушку выбрали депутатом Киевского городского совета от партии "Голос".

Однако после начала полномасштабной войны в Украине Алина вернулась на фронт и руководила медицинской службой спецподразделения "Волки Да Винчи".

Кто такой Герой "Да Винчи"

  • Дмитрий Коцюбайло был участником Революции Достоинства в 2013 – 2014 годах. Тогда ему было 18 лет. После победы Майдана и начала войны на Донбассе он добровольцем пошел защищать Украину.

  • В декабре 2021 года "Да Винчи" стал первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда".

  • Также он был одним из самых молодых командиров, которого наградили – ему было 26 лет.

  • После начала полномасштабного вторжения "Да Винчи" воевал на Киевщине и Запорожской области. Также участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.

  • В боях за Бахмут Дмитрий Коцюбайло погиб. У "Да Винчи" остались родители, 4 сестры и невеста Алина Михайлова.

Автор: Софія Ковнір