Военный из Житомира за час 1580 раз отжался на брусьях и установил рекорд Украины

Украинский военный Дмитрий Косатый установил рекорд Украины по отжиманию на брусьях. Спортсмен отжался за час более полутора тысяч раз.

Начальница управления по делам семьи, молодежи и спорта Житомирского городского совета рассказала, что боец установил рекорд Украины в Житомире. Он отжимался 25 мая 2024 года.

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Что известно о рекорде спортсмена и военного

Невероятный Дмитрий Косатый – военный, спортсмен, рекордсмен объединил вокруг своей локации всех – и молодежь, и старшее поколение... 1580 раз отжался на брусьях наш Дмитрий и получил от уполномоченных представителей диплом об установлении рекорда!

– отметила чиновница.

Она также поздравила Дмитрия с успешным установлением рекорда.

Как военный устанавливал рекорд по отжиманию на брусьях / Фото Ирины Ковальчук

Что известно о Дмитрии Косатом

Тренер Дмитрия Косатого Елена Привалова рассказала Суспильному, что спортсмен уже имеет 3 рекорда Украины и 2 рекорда мира. В частности, по словам отца, первый рекорд Дмитрий установил на 2 курсе военного института – в 2020 году за 3,5 часа сделал подъем с поворотом 1001 раз.

Кстати, учился рекордсмен в Житомирском военном институте. Через два месяца после первого рекорда Дмитрий Косатый стал рекордсменом в Украине по выполнению этого же упражнения, ведь за 4,2 часа выполнил подъем с поворотом 760 раз.

В июне 2023 года боец установил 2 рекорда Украины и рекорд мира по отжиманию на кулаках и подтягиванию соответственно. В частности, в дисциплине "Наибольшее количество отжиманий на кулаках за 60 секунд" побил национальный и мировой рекорд, выполнив 128 отжиманий за одну минуту. Также боец в дисциплине "Подтягивание на турнике за 3 минуты" подтянулся 110 раз, побив рекорд Украины.

Кстати, по состоянию на 2023 год СМИ писали, что служит Дмитрий на Днепропетровщине в отдельном батальоне РЭБ оперативного командования "Восток".

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