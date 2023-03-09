Просто варварство, – Дмитрий Кулеба о том, попали ли россияне в военные объекты во время удара

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на массированный ракетный удар россиян по Украине 9 марта. Он отметил, что у таких обстрелов не было ни одной военной цели.

По словам главы МИД, ракетная атака была "обычным российским варварством", которое привело к потерям людей и повреждению гражданской инфраструктуры.

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Никакой военной цели, – Кулеба о российском ракетном терроре

Дмитрий Кулеба отреагировал на смертоносный российский массированный обстрел. Министр уверяет, что никаких "военных целей" оккупанты не преследовали.

Захватчики цинично направили свои ракеты и беспилотники против гражданских объектов инфраструктуры и мирных людей. Это настоящее варварство, повлекшее трагические потери.

Никакой военной цели, просто русское варварство. Настанет день, когда Путин и его сообщники будут привлечены к ответственности специальным трибуналом,

– написал Дмитрий Кулеба.

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