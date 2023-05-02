Это борьба против нарративов, – Кулеба объяснил, что будет решающей битвой в войне в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине приходится бороться с нарративами, что в какой-то момент нашей стране нужно будет сдаться. Кулеба рассказал, что пытается объяснить западным партнерам, какое сражение будет решающим в войне в Украине.

Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1" заявил, что в некоторых дружественных странах есть люди, которые говорят о решающем и последнем бое, пишет 24 Канал. Эти люди, по его словам, продвигают нарратив, что Украине нужно идти на уступки, если победу не удается одержать военным путем.

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Кулеба допускает, что Украине потребуется еще одно контрнаступление

Есть люди в некоторых дружественных нам странах, которые говорят: "Вот это решающий и последний бой. Если военным путем победить невозможно, то нужно идти на уступки", – рассказал министр.

Глава МИД отметил, что пытается объяснить сторонникам мирных переговоров, что решающей битвой будет та, которая приведет к деоккупации территорий Украины.

Поэтому я всем говорю, вбиваю в голову, что решающей битвой будет та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Война состоит из нескольких сражений,

– сказал он.

Кулеба объяснил, что если Украина решит поставленные цели во время ожидаемого контрнаступления, то поблагодарит партнеров за помощь и объявит победу. В то же время министр допускает, что Украине потребуется еще одно контрнаступление.

"Если мы этим контрнаступлением решим эту задачу, значит скажем: "Это было решающее сражение, спасибо за поддержку, мы победили". Но это будет в конце, а не в начале. Возможно, это контрнаступление не будет решающим, и потребуется еще одно. Это борьба против нарративов, что в какой-то момент Украине нужно будет сдаться", – резюмировал глава МИД Украины.

Кулеба рассказал, до каких пор будет бороться Украина