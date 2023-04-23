Кулеба объяснил, что означает настоящий мир для Украины
Источник:Die Welt
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна победить в войне с путинским режимом. Если же "вознаградить" агрессию Путина, то в будущем будет существовать угроза для всей Европы.
Такое мнение Министр иностранных дел высказал в колонке для немецкого издания. Кроме того, Кулеба объяснил, что будет означать настоящий мир для Украины.
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"Будущее Европы решается в Украине"
Украина часто получает предложения по "мирным переговорам" с Россией. Однако Кулеба считает, что Путина нельзя "вознаграждать" за агрессию, ведь в этом случае будущее Европы будет под угрозой. Именно поэтому Украина должна победить в захватнической войне Россию, чтобы это было уроком для других потенциальных агрессоров.
Кроме того, Кулеба объяснил, что страна стремится не только победить, но и достичь настоящего мира. Во-первых, Украина должна восстановить международно признанные границы с Крымом. Безопасность крымско-татарского народа – признак подлинного мира.
Во-вторых, в Черном море должны быть не военные корабли России, а зерновые. Кулеба подчеркнул, что объединенный под верховенством права мир – это и есть настоящий мир.
Не будет настоящего мира ни для Украины, ни для остального мира, если Россия не понесет полной ответственности за все свои преступления, включая преступление агрессии против Украины и все последующие военные преступления, преступления против человечности и геноцид,
– заявил Кулеба.
Украине предлагают мирные переговоры с Россией
- В последнее время некоторые страны распространяют нарративы мирных переговоров с Россией. Однако в Украине на такие предложения реагируют достаточно остро. В частности, Алексей Данилов заявил, что украинским защитникам необходимое оружие, а не стол переговоров.
- Хотя секретарь СНБО не сказал, чьи мирные нарративы подразумевают, однако в последнее время именно Эммануэль Макрон их пропагандирует. Советник Офиса Президента, комментируя "мирный план" президента Франции, заявил, что сейчас мы должны забыть слово "мирные", а никаких переговоров не будет.
- Выступить посредником в "мирных переговорах" с Россией недавно предложил Ирак. В МИД Украины поблагодарили за такое предложение, но подчеркнули, что стране важна территориальная целостность.