"Мы в точке очень заниженных ожиданий": Кулеба намекает на позитивные изменения для Украины

Министр иностранных дел Украины считает, что скоро Украина будет иметь положительные результаты. По его мнению, они могут удивить многих.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба несколько заинтриговал своим заявлением относительно украинских перспектив. По его мнению, за тяжелым сезоном придут положительные сдвиги.

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"Результаты положительно удивят"

По мнению Кулебы, украинцы сейчас находятся в точке очень заниженных ожиданий.

Но как бы парадоксально это ни звучало, я думаю, что взамен результаты Украины положительно удивят и украинцев, и людей за рубежом,

– подчеркнул министр.

По его мнению, главное сейчас – это сохранять единство несмотря на любые попытки врага ее подрывать и "всем вместе тяжело работать на победу и не терять надежды". Он отметил, что надо сделать все, чтобы сохранить страну и людей. Дмитрий Кулеба говорит, что мы должны держаться и помогать друг другу: "Мы победим. Берегите эту веру друг в друга и двигаемся вперед".

В то же время, он призвал не забегать вперед с прогнозами. По его мнению, надо еще лето пережить.

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