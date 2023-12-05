Считал волонтеров движущей силой для Украины: на фронте погиб Дмитрий Лесич

Украина продолжает терять в борьбе за независимость своих лучших людей. Стало известно, что на войне против оккупанта погиб военнослужащий Дмитрий Лесич.

По предварительным данным, мужчина погиб во время выполнения боевого задания. До начала вторжения Лесич работал юристом.

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Дмитрий Лесич погиб на войне

Коллега военнослужащего адвокат Максим Попов рассказал, что Лесич всегда предпочитал дела, где нужно было защитить интересы общества и людей.

До полномасштабного вторжения военный работал над рядом важных для всего города и страны проектов защиты прав граждан на чистую и безопасную окружающую среду, объектов природно-заповедного фонда, культурного наследия Одессы, а также сохранения парков, скверов и побережья города от застройки.

"Еще в студенческие годы Дмитрий был активным и неравнодушным гражданином, участвовал во многих акциях прямого действия, мирных собраниях и акциях протеста в городе Одесса", – сказал Попов.

Адвокат отметил, что 24 февраля 2022 года, после вторжения России, Дмитрий сразу же пошел записываться в ряды территориальной обороны.



Дмитрий Лесич погиб на фронте / Фото с фейсбук-страницы Максима Попова

Во время первого отпуска Дмитрия Максим Попов пообщался с Дмитрием о том, почему он решил уйти на фронт. Молодой человек рассказал, что просто "не смогу жить так, как жил до этого и не смогу просто так сидеть и работать".

Потому что само существование не только моей профессии, но и моего государства решается, и поставлен вопрос о существовании таких признаков государства как суверенитета, независимости и других присущих современным государствам черт,

– говорил военнослужащий.

По словам Попова, Дмитрий также считал, что именно волонтерское движение – это "один из столпов, на которых держится оборона нашего государства".

Вы можете принять участие в помощи семье погибшего военнослужащего. Для этого можно воспользоваться реквизитами, которые предоставила мама Дмитрия: номер карты – 4149 4378 7219 3659, по имени Лесич Л.В.

Приезжая в Одессу военнослужащий говорил, что хотел бы жить мирной жизнью. Но, по словам Дмитрия, он находился на фронте и "защищал жизнь, которой хотел бы, чтобы жило большинство моих сограждан".

"Я не против того, чтобы люди жили мирной жизнью. Это те ценности, какие, я считаю, сам призван защищать и за которые я воюю", – рассказывал Дмитрий.

После возвращения с фронта военный хотел продолжить заниматься юридическим делом и построить карьеру адвоката.

Максим Попов подчеркнул, что Дмитрий погиб, защищая наше Государство и своих сограждан.

Свобода, право, независимость для него были не пустыми словами. Это невосполнимая потеря для всех нас, для Украины. Вечная слава Герою,

– сказал адвокат Попов.