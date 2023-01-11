Ночь переговоров: Лубинец рассказал о результатах встречи с российской омбудсменкой

Победа Украины достигается не только в поле боя. Омбудсмен Дмитрий Лубинец провел переговоры с российской коллегой.

Переговоры с Татьяной Москальковой продолжались всю ночь. Встреча омбудсменов прошла в рамках ранее достигнутых договоренностей.

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О чем говорили

Лубинец отметил, что во время встречи омбудсмены обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями.

Продолжаем работать для помощи каждому украинцу,

– отметил Лубинец.

Напомним, что омбудсмены Украины и России встретились в Турции. Главный вопрос, который Лубинец должен был обсудить с российской омбудсменкой – возвращение домой украинских защитников и защитниц.

Украина возвращает своих защитников домой