"Настоящий мужчина": каким вспоминают Героя Украины Дмитрия Масловского в родном поселке

Видео последнего рукопашного боя Дмитрия Масловского с оккупантом в Донецкой области всколыхнуло сеть. Владимир Зеленский 17 января присвоил звание Героя Украины старшему солдату посмертно.

Мать Дмитрия со слезами на глазах признается – лучше бы ее сын был жив. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сюжет ТСН.

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Как родные и знакомые вспоминают Героя

Женщина, возможно, никогда бы не узнала, при каких обстоятельствах погиб ее сын, если бы не видео его последнего боя. Дмитрий всегда пытался уберечь мать от плохих новостей.

Он (Дмитрий – 24 Канал) никогда не жаловался, никогда не говорил, что ему страшно или трудно. Никогда не говорил мне правды. Не хотел, чтобы я переживала,

– говорит мама военного.

Его первая учительница рассказала, что для матери кадры последних минут жизни Героя стали настоящим ударом. Парень, которого в школе в шутку называли "маменькиным сыночком", был настоящей опорой семьи – помогал воспитывать на 15 лет младших брата и сестру.

Воспитывала его (Дмитрия – 24 Канал) таким, с одной стороны, любящим сыном, заботливым, и одновременно мужчиной. Он стал настоящим мужчиной – сильным, волевым, выносливым,

– делится педагог.

Побратимы на прощании поклялись отомстить за "Кобру", они постоянно общаются с его матерью. Именно бригада инициировала присвоение Дмитрию звания Героя Украины, а односельчане быстро поддержали петицию.

В родном селе в Одесской области именем Дмитрия Масловского хотят назвать улицу, где он жил, и школу, в которой учился. Местная община ждет согласие от родных, которые еще не оправились от потери.

Напомним, украинский боец 71-й егерской десантно-штурмовой бригады Дмитрий "Кобра" Масловский погиб в ноябре 2024 года во время рукопашного боя с российским оккупантом в селе Трудовое возле Курахово.

Борьбу с якутом зафиксировала налобная камера военного, впоследствии видео распространили пропагандистские паблики.

На кадрах украинец благодарит противника за бой и просит дать ему спокойно умереть. Убийцей, вероятно, является штурмовик 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" Андрей Григорьев.