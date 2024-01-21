Трагическая потеря: в Донецкой области погиб доцент черкасского вуза Дмитрий Матвиенко

В результате артобстрела в Донецкой области погиб военный Дмитрий Матвиенко. Мужчина имел степень кандидата технических наук и работал в одном из университетов Черкасс.

Также часть своей жизни Дмитрий посвятил работе инженера – работал на госпредприятии. К сожалению, Герой отдал свою жизнь в боях за свободу Украины.

Смотрите также "Это огромная потеря": организаторы рассказали о выставке памяти Максима Кривцова

Гибель еще одного украинца

В результате вражеского артиллерийского обстрела позиций подразделения Донецкой области погиб военный Дмитрий Матвиенко. Он занимал должность стрелка мотопехотной роты. Последнее сражение Героя состоялось 15 января.

Дмитрию Матвиенко было 46 лет… Вечная память Герою. Искренние соболезнования родным и близким,

– сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

В Донецкой области погиб Дмитрий Матвиенко / фото Анатолия Бондаренко

Военный родился и учился в школе в Черкассах. Позже он поступил в Черкасский инженерно-технологический институт на специальность "Промышленная экология и охрана окружающей среды". Там же окончил аспирантуру.

По словам главы города, Дмитрий в 2019 году защитил диссертацию по специальности "Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение" и получил степень кандидата технических наук.

Некоторое время мужчина работал на Государственном предприятии "Черкассыстандартметрология". Он прошел путь от инженера 2 категории до ведущего инженера испытательного центра. Также мужчина занимал должность доцента в Черкасском государственном технологическом университете.

Потери Украины в войне