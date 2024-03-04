Кричал, что Украина – это Россия: Медведев в костюме Доктора Зло тыкал вымышленной картой мира

Бывшего президента России Дмитрия Медведева 4 марта выпустили в свет, где он преданно начал комментировать войну в Украине. На этот раз пропагандист на фоне вымышленной карты начал утверждать, что Украина – это Россия.

Медведев в последнее время редко появлялся на публике, лишь время от времени пишу в своей телеграмме очередные гневные посты, где угрожает "красными линиями". Похоже, говоря о них пропагандист хотел показать свои "выдающиеся" навыки в рисовании контурных карт.

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Медведев вышел в люди

Дмитрий Медведев 4 марта выступил на "Всемирном фестивале молодежи", который организовали в Сочи по личному указанию Путина. Конечно, мероприятие имеет пропагандистскую цель – что и доказал своим присутствием бывший президент России.

Во время своего выступления Медведев сразу же вспомнил Путина, пересказав его слова о том, что "границы России нигде не заканчиваются". Кроме этого, Медведев начал рассказывать, якобы Украина плохо влияет сама на себя и другие кремлевские нарративы.

Медведев публично выступил перед россиянами: смотрите видео

Как еще одно подтверждение оккупационных целей Москвы, за спиной у Медведева появилась вымышленная карта мира, на которой Украина разделена между многими страна, но больше всего – якобы в составе России. В своем выступлении Медведев также вспомнил и Леонида Кучму с его книгой "Украина – не Россия".

Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия,

– сказал пропагандист.

Дмитрий Медведев снова выдал ряд заявлений об Украине / российские СМИ

В сети уже высмеяли заявления Дмитрия Медведева, отметив, что ему давно пора нормально выспаться, потому что ему "не дали нормально похмелиться". Также пользователи пишут, что "Димону принесли контурную карту". Кроме этого, без внимания не остался и костюм политика – в сети сравнивают его с нарядом Соловьева, а некоторые вспоминают одежду Ким Чен Ына или Доктора Зло.

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