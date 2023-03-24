Новый Жириновский: Путину выгодно держать Медведева по определенным причинам

Заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев постоянно запугивает мир использованием ядерного оружия. Он является фактически единственным представителем власти, прибегающим к таким угрозам.

Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. По его словам, Путину выгодно держать у себя политика, который сможет откровенно транслировать его мнение.

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Ядерный шантаж

Заместитель председателя Совет Безопасности России Дмитрий Медведев все чаще появляется в медийном пространстве только, чтобы угрожать миру ракетными ударами, ядерной войной и подобными "мгновенными ответами" на антироссийские решения.

Медведев – это прекрасная неадекватная иллюстрация, которую держат при дворе. Это современная версия Жириновского, которого надо было кем-то заменить. Поэтому Медведев каждый раз повышает градус своих заявлений,

– отметил политтехнолог.

По мнению Тизенгаузена, глава КНР Си Цзиньпинь, приехав в Москву, должен сказать Медведеву: "Это ты каждый раз угрожаешь миру ядерным оружием?". Ведь в своем "мирном плане" Китай отмечает, что недопустимо не только использовать ядерное оружие, но и угрожать им.

Борис Тизенгаузен о роли Дмитрия Медведева: смотрите видео

"Судный день"

Политолог напомнил, что до произошедших 8 октября мощных взрывов на Крымском мосту заместитель Совбеза России говорил, что, мол, пусть только что случится с мостом – тогда наступит "судный день". Вероятно, намекая на "самолет судного дня" и ядерный апокалипсис.

Boeing E-4 Nightwatch, который еще называют "самолетом судного дня", предназначен для президента США, министра обороны и других членов высшего политического и военного руководства США на случай ядерной войны или другой чрезвычайной ситуации.

Таким образом, подобно другим угрозам от российских властей, ядерный шантаж остается только на словах.

Медведев транслирует мнения Путина

По словам Бориса Тизенгаузена, держать подобного шута выгодно потому, что он периодически может озвучивать подобные угрозы как официальное лицо. Ведь устрашения от условного пропагандиста Соловьева имеют значительно меньший вес, чем от заместителя Совета Безопасности России.

"Неоднократно звучит фраза: "Что у Путина на уме – то у Медведева на языке". Но почти на 100% уверен, что Путин никогда не рискнет начать ядерную войну. Он понимает, что после такого решения отсчет до его смерти начнется в считанные часы», – отметил политтехнолог.

Следует заметить, что кроме Медведева фактически никто из представителей российских властей не озвучивает угроз об использовании ядерного оружия. По-видимому, понимая, какими могут быть последствия.

Последние угрозы Дмитрия Медведева