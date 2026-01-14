В Украине появился новый глава Фонда государственного имущества

На пленарном заседании Верховной Рады состоялось голосование за нового председателя Фонда государственного имущества. Им избран Дмитрий Наталуха.

За кандидатуру Наталухи проголосовали 244 нардепа, передает 24 Канал.

Смотрите также НАБУ могут открыть еще много дел: политолог о подозрении Тимошенко

Что известно о новом главе Фонда госимущества?

После голосования спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что из-за новой должности Дмитрий Наталуха досрочно отказался от мандата народного депутата. Это решение поддержали 260 депутатов. До назначения Наталуха входил во фракцию "Слуга народа".

К слову, Дмитрий Наталуха родился 15 сентября 1987 года. Он имеет юридическое образование – закончил Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, а также учился в Кембриджском университете, где получил степень магистра по международной политике.

Работал юристом в частных компаниях, был участником Революции достоинства.

В 2015 – 2017 годах возглавлял Лиманскую районную государственную администрацию в Одесской области.

В 2019 году стал народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа".

В парламенте руководил комитетом по вопросам экономического развития. Дмитрий Наталуха женат на народном депутате Алене Шкрум (фракция "Батькивщина"). Супруги воспитывают детей.

За какие еще назначения проголосовала Рада 14 января?