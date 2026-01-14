В Украине появился новый глава Фонда государственного имущества
- Дмитрий Наталуха избран новым председателем Фонда государственного имущества Украины.
- Наталуха отказался от мандата народного депутата после назначения.
На пленарном заседании Верховной Рады состоялось голосование за нового председателя Фонда государственного имущества. Им избран Дмитрий Наталуха.
За кандидатуру Наталухи проголосовали 244 нардепа, передает 24 Канал.
Что известно о новом главе Фонда госимущества?
После голосования спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что из-за новой должности Дмитрий Наталуха досрочно отказался от мандата народного депутата. Это решение поддержали 260 депутатов. До назначения Наталуха входил во фракцию "Слуга народа".
К слову, Дмитрий Наталуха родился 15 сентября 1987 года. Он имеет юридическое образование – закончил Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, а также учился в Кембриджском университете, где получил степень магистра по международной политике.
Работал юристом в частных компаниях, был участником Революции достоинства.
В 2015 – 2017 годах возглавлял Лиманскую районную государственную администрацию в Одесской области.
В 2019 году стал народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа".
В парламенте руководил комитетом по вопросам экономического развития. Дмитрий Наталуха женат на народном депутате Алене Шкрум (фракция "Батькивщина"). Супруги воспитывают детей.
За какие еще назначения проголосовала Рада 14 января?
- Дениса Шмыгаля назначили на должность первого вице-премьера – министра энергетики со второй попытки. Он получил 248 голосов поддержки в Верховной Раде. Должность министра энергетики была вакантной 56 дней после отставки Светланы Гринчук из-за коррупционного скандала в Энергоатоме.
- Верховная Рада назначила Михаила Федорова новым Министром обороны Украины. До этого Федоров занимался цифровой трансформацией Украины.
- Днем ранее Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности главы СБУ после повторного голосования Комитета по вопросам обороны.