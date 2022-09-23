Несмотря на плен – с цветами: трогательный момент встречи "Ореста" Казацкого с родными

В рамках обмена пленными, состоявшимся поздно вечером 21 сентября, на Родину вернулся и пресс-офицер и фотограф полка защитников Мариуполя Дмитрий Казацкий с позывным "Орест". Его встречали мама, сестра и близкие друзья.

Видео трогательной встречи на своей странице в инстаграме опубликовала сестра Дмитрия Дарья Юрченко. Просматривая его, просто невозможно сдержать слезы.

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Дарья сняла момент воссоединения семьи. На обнародованных кадрах видно, как Дмитрий идет к сестре и мать с букетами цветов. Даже несмотря на плен, долгие месяцы разлуки и весь ужас, который пережил мужчина, ему хотелось сделать самым родным женщинам приятное.

Родные увидели его измученным, худым, но непокоренным, с искренней улыбкой на лице. Более того, "Орест" даже пошутил, что просто худел к лету.

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Очевидно, что "Оресту" уже дали телефон и у него есть доступ к твиттеру. Первый его пост после плена выглядел так: "Привет, мой любимый твиттер, счастлив снова быть с вами, счастлив снова быть в Украине". Также он написал, что счастлив наконец-то обнять своих родных. Он поблагодарил всех, кто сделал этот обмен возможным.

Самое болезненное, что многие собратья уже никогда не увидят своих семей после российского теракта в Еленовке. Однако мы должны прилагать усилия, чтобы те, кто там остался, вернулись домой в ближайшее время, только тогда я буду счастлив в полной мере. Я дома – в Украине! Продолжаем борьбу дальше,

– подчеркнул он.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 украинских военных, в том числе защитников "Азовстали". Перед выходом из "Азовстали" Дмитрий Казацкий выложил фото из цикла о жизни защитников Мариуполя и разрешил распространять их, пока он будет находиться в плену. В конце концов его фото получили победные места на фотовыставке в Париже.

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