Сын "серого кардинала" Кремля Патрушева получил в Украине заочное подозрение

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на Дмитрия Патрушева –заместителя председателя правительства России. Оккупант организовал массовое похищение зерна из временно оккупированных регионов Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

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Почему сыну Патрушева объявили подозрение

В СБУ рассказали, что с начала полномасштабной войны при координации Дмитрия Патрушева россияне вывезли в свою страну более 4 миллионов тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 миллиардов гривен.

Расследования установили, что речь идет о масштабном разграблении оккупантами агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" России в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара,

– отметили в Службе безопасности.

Там напомнили, что Дмитрий Патрушев является сыном "серого кардинала" Кремля Николая Патрушева, который в течение четверти века возглавлял сначала ФСБ, затем Совет безопасности РФ, а сейчас занимает должность помощника Путина.

"По имеющимся данным, именно Патрушев-"старший" пролоббировал назначение своего сына на должность министра сельского хозяйства России и впоследствии – заместителя председателя российского правительства. Чтобы организовать похищение украинского зерна, Дмитрий Патрушев использовал делегированные ему полномочия министра агрополитики страны-агрессора", – говорится в заметке.

Должность министра сельского хозяйства России Патрушев-младший занимал с 24 февраля 2022 года по 14 мая 2024 года.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Дмитрию Патрушеву о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

В Офисе генпрокурора добавили, что подозреваемый также причастен к внедрению на оккупированных территориях российского законодательства, изменений в системе собственности, присвоения других украинских ресурсов и притеснений местного населения. Причем ни одна из нарушенных норм не была обусловлена военной необходимостью.