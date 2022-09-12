В кремле заявили, что путин "круглосуточно следит" за войной против Украины

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что его начальник "на постоянной связи" с министром обороны. Очевидно, путину приходится круглосуточно слушать о поражениях российской армии.

Армия захватчиков вынуждена "решительно покидать" населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях. В кремле пытаются делать вид, что все хорошо и путин "контролирует ситуацию".

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Глава государства "всегда на связи"

С каждым днем россии все труднее скрывать поражение. Рупоры кремля пытаются очень обтекаемо и без конкретики отвечать на вопросы журналистов.

Поэтому дмитрий песков на просьбу прокомментировать, как президент россии отреагировал на "перегруппировку войск", ответил, что глава государства на постоянной связи с министром обороны и со всеми военачальниками.

Разумеется, все что происходит, любые действия, совершаемые военными во время "специальной военной операции", докладываются верховному главнокомандующему,

– отметил пресс-секретарь путина.

Напомним, недавно главный спикер кремля вспомнил, что его жена-фигуристка является украинкой. Об этом он сказал, комментируя, что российские спортсмены меняют гражданство ради успешной карьеры.

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По словам пескова, "спецоперация" не закончится, когда все цели не будут достигнуты. Какие именно "цели будут достигнуты" пресс-секретарь не уточнил. А также он забыл сказать, что российская армия в последнюю неделю постоянно отступает, а не приближается к достижению целей.

Стоит отметить, что появилась даже информация о бегстве главаря боевиков так называемой "днр" пушилина. Об этом сообщили 24 каналу источники в разведке.

Кроме того, дмитрий песков отказался отвечать на вопросы журналистов о мобилизации граждан россии и контрнаступлении ВСУ, мол, это компетенция министерства обороны.

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