Армія загарбників вимушена "рішуче покидати" населені пункти на Харківщині та Херсонщині. У кремлі намагаються вдавати, що все добре і путін "контролює ситуацію".

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Очільник держави "завжди на зв'язку"

З кожним днем росії усе важче приховувати поразки. Рупори кремля намагаються дуже обтічно і без конкретики відповідати на запитання журналістів.

Тому дмитро пєсков на прохання прокоментувати, як президент росії відреагував на "перегрупування військ", відповів, що очільник держави на постійному зв'язку з міністром оборони та з усіма воєначальниками.

Зрозуміло, все, що відбувається, будь-які дії, які роблять військові під час "спеціальної військової операції", доповідаються верховному головнокомандувачу,

– зазначив прессекретар путіна.

Нагадаємо, недавно головний спікер кремля згадав, що його дружина-фігуристка є українкою. Про це він сказав, коментуючи те, що російські спортсмени змінюють громадянство задля успішної кар'єри.

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За словами пєскова, "спецоперація" не закінчиться, коли всі цілі не будуть досягнуті. Які саме "цілі будуть досягнуті" прессекретар не уточнив. А також він забув сказати, що російська армія останній тиждень постійно відступає, а не наближається до досягання цілей.

Варто зазначити, що з'явилась навіть інформація про втечу ватажка бойовиків так званої "днр" пушиліна. Про це повідомили 24 каналу джерела у розвідці.

Окрім того, дмитро пісков відмовився відповідати на запитання журналістів про мобілізацію громадян росії та контрнаступ ЗСУ, мовляв, це компетенція міністерства оборони.

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