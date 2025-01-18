"Тратят ресурсы без ума": Плетенчук о мерах безопасности на Крымском мосту

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал усиление охраны Крымского моста. По его словам, для России он является не только логистическим, но и символическим объектом, требующим больших ресурсов для защиты.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью для "Мы-Украина". Плетенчук отметил, что российские войска стягивают к мосту через Керченский пролив все доступное, в частности мощные системы противовоздушной обороны.

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Плетенчук прокомментировал чрезмерную охрану Крымского моста

Он добавил, что оккупанты готовы тратить ресурсы на защиту моста, даже если их можно было бы использовать более эффективно для обороны других важных объектов на территории России.

Не удивлюсь, если увижу там бронепоезд,

– отметил Дмитрий Плетенчук.

Представитель ВМС подчеркнул, что для россиян этот объект имеет не только практическую, но и символическую важность.

Отметим, что Крымский мост стал стратегическим элементом для России, не только из-за его роли в обеспечении поставок на полуостров, но и как важный символ российского присутствия в оккупированном Крыму.