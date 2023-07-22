"Война забирает лучших": журналист Дмитрий Рыбаков погиб на фронте
Источник:Олег Сенцов
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов 21 июля сообщил, что на фронте погиб украинский журналист Дмитрий Рыбаков, с позывным "Репортером". Внезапная смерть настигла мужчину, когда он выполнял свою боевую задачу.
До начала войны Рыбаков работал в ведущих украинских медиа. После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года вступил в ряды Вооруженных Сил нашего государства.
Смотрите также Оккупанты унесли жизни чемпиона Украины по академической гребле Кириченко
Журналист Дмитрий Рыбаков погиб на фронте
Олег Сенцов подчеркнул, что война продолжается и забирает лучших из нас. Так, он заметил, что погиб его собрат "Репортер", который "удивлял всех, сначала своим кругозором, знанием, а затем отвагой и мужеством".
Дмитрий Рыбаков погиб на фронте / Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Рыбакова
Ты никогда не знаешь, как будет вести себя человек в бою: кто-то скинет, а кто-то будет драться как лев. Он сражался как лев, и погиб как герой,
– сказал кинорежиссер.
В заключение он попросил Рыбакова почивать с миром, а также отметил, что дальше придется работать без него.
До войны Дмитрий Рыбаков работал в медиасфере // Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Рыбакова
Из открытых источников известно, что до войны Дмитрий Рыбаков являлся журналистом. В частности, он работал редактором и медиаконсультантом в украинских изданиях Chas.News, Forbes Украина, LB и Украинская правда. После начала полномасштабной войны он оставил свою профессию и присоединился к обороне страны.
До своей смерти он был бойцом 47 Отдельной Механизированной Бригады ВСУ.24 Канал выражает самые искренние соболезнования родным и друзьям погибшего воина!
Тяжелые потери Украины на фронте
- Федерация регби Черниговской области 17 июля сообщила, что на фронте погиб президент организации Алексей Дяговец. Смерть настигла его, когда он выполнял боевое задание на одном из самых горячих направлений фронта.
- В тот же день стало известно, что под Бахмутом погиб военнослужащий из Тернопольской области Андрей Рольский. К моменту смерти ему был 21 год.
- Днем ранее в сети сообщили о героическую смерть военного Анатолия Тегзы под Бахмутом. Он ценой своей жизни спас командира подразделения.