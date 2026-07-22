О трагической новости сообщили в Любашевском поселковом совете.
Что известно о Дмитрии Рыбальченко?
Дмитрий Рыбальченко родился 24 февраля 2003 года в поселке Любашовка – там он окончил Любашовский лицей № 2. Впоследствии юноша учился в институте Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия".
С 2020 года Дмитрий служил в Вооруженных Силах Украины. После начала полномасштабного вторжения российских захватчиков он продолжил защиту Родины.
Известно также, что Дмитрий Рыбальченко был офицером отделения психологической поддержки персонала одной из воинских частей Военно-морских сил ВСУ.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Военный погиб 18 июля 2026 года возле населенного пункта Визирка в Одесской области в результате ракетного удара.
В это тяжелое для всех нас время мы разделяем боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби. Это невосполнимая утрата для родных, друзей, нашей общины и всей Украины. Война уносит лучших. Честь и вечная память Защитнику!
– написали в Любашевском поселковом совете.
Похороны Дмитрия Рыбальченко состоятся 22 июля в Одессе.
Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Рыбальченко. Вечная память!
Они отдали жизнь за Украину
- Спустя более года подтвердилась гибель украинского военного Максима Бербенко из Днепропетровской области. Свой последний бой военный принял 8 марта 2024 года вблизи Тоненького в Донецкой области.
- В Ивано-Франковске простились с 26-летним австралийцем Сэмюэлем Майклом Педраццини, который погиб, защищая Украину. До службы в ВСУ Сэмюэл был военнослужащим австралийской армии, обучал украинских защитников в Великобритании, а впоследствии приехал в Украину в качестве волонтера и стал боевым медиком.
- На войне погиб 23-летний защитник Юрий Остапюк из Прикарпатья. Воин, служивший в роте огневой поддержки, погиб 13 июля в Харьковской области в результате российского артиллерийского обстрела.