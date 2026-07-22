О трагической новости сообщили в Любашевском поселковом совете.

Что известно о Дмитрии Рыбальченко?

Дмитрий Рыбальченко родился 24 февраля 2003 года в поселке Любашовка – там он окончил Любашовский лицей № 2. Впоследствии юноша учился в институте Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия".

С 2020 года Дмитрий служил в Вооруженных Силах Украины. После начала полномасштабного вторжения российских захватчиков он продолжил защиту Родины.

Известно также, что Дмитрий Рыбальченко был офицером отделения психологической поддержки персонала одной из воинских частей Военно-морских сил ВСУ.

Военный погиб 18 июля 2026 года возле населенного пункта Визирка в Одесской области в результате ракетного удара.

В это тяжелое для всех нас время мы разделяем боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби. Это невосполнимая утрата для родных, друзей, нашей общины и всей Украины. Война уносит лучших. Честь и вечная память Защитнику!

– написали в Любашевском поселковом совете.

Похороны Дмитрия Рыбальченко состоятся 22 июля в Одессе.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Рыбальченко. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину