Трагічну звістку повідомили в Любашівській селищній раді.
Що відомо про Дмитра Рибальченка?
Дмитро Рибальченко народився 24 лютого 2003 року в селищі Любашівка – там він закінчив Любашівський ліцей №2. Згодом юнак навчався в інституті Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія".
З 2020 року Дмитро служив в Збройних Силах України. Після початку повномасштабного вторгнення російських загарбників він продовжив захист Батьківщини.
Відомо також, що Дмитро Рибальченко був офіцером відділення психологічної підтримки персоналу однієї з військових частин Військово-Морських Сил ЗСУ.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Військовий загинув 18 липня 2026 року біля населеного пункту Візирка на Одещині внаслідок ракетного удару.
У цей важкий для всіх нас час ми розділяємо біль втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Це непоправна втрата для рідних, друзів, нашої громади та всієї України. Війна забирає найкращих. Шана та вічна пам'ять Захиснику!
– написали в Любашівській селищній раді.
Поховання Дмитра Рибальченка відбудеться 22 липня в Одесі.
Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Рибальченка. Вічна пам'ять!
Вони віддали життя за Україну
- Після понад року підтвердилася загибель українського військового Максима Бербенка з Дніпропетровщини. Свій останній бій військовий прийняв 8 березня 2024 року поблизу Тоненького на Донеччині.
- В Івано-Франківську попрощалися з 26-річним австралійцем Семюелем Майклом Педрацціні, який загинув, захищаючи Україну. До служби в ЗСУ Семюель був військовим австралійської армії, навчав українських захисників у Великій Британії, а згодом приїхав до України як волонтер і став бойовим медиком.
- На війні загинув 23-річний захисник Юрій Остап'юк із Прикарпаття. Воїн, який служив у роті вогневої підтримки, поліг 13 липня на Харківщині внаслідок російського артилерійського обстрілу.