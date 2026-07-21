Про це повідомили у Шахтарській міській територіальній громаді.

Що відомо про захисника, який загинув за Україну?

Максим Бербенко народився 22 березня 1994 року у Вугледарі на Донеччині. Там він закінчив школу, а згодом здобув фах гірничого майстра у Донецькому гірничому коледжі.

У травні 2018 року чоловік переїхав до міста Шахтарське (до вересня 2024 року – Першотравенськ) Синельниківського району Дніпропетровської області як внутрішньо переміщена особа. Працював гірником очисного забою на шахті "Ювілейна".

10 червня 2023 року Максима мобілізували до лав Збройних сил України. Він служив командиром розвідувального відділення механізованого батальйону. Свій останній бій військовий прийняв 8 березня 2024 року поблизу Тоненького на Донеччині.

До останнього часу його вважали зниклим безвісти. У громаді зазначили, що Максим Бербенко мужньо виконував військовий обов'язок і був нагороджений медаллю "За хоробрість в бою", відзнакою командира та грамотою командування за сумлінну службу. У полеглого захисника залишилися дружина, син, батьки та брат.

Максима пам’ятають як добру, щиру, мужню та цілеспрямовану людину. Він був надійним другом, вірним побратимом, люблячим чоловіком та батьком,

– написали у громаді.

Шахтарська міська рада висловила щирі співчуття рідним, близьким і побратимам військового, наголосивши, що пам'ять про Героя назавжди залишиться в серцях земляків.

Кого Україна втратила у боях за власну свободу?

Нагадаємо, Тернопільщина втратила ще одного захисника України. Молодший сержант Тарас Катинський загинув 12 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Лугівки на Сумщині. Лише за два тижні до цього 29-річний військовий одружився та після короткої відпустки повернувся на фронт.

В Івано-Франківську попрощалися з 26-річним австралійцем Семюелем Майклом Педрацціні, який загинув, захищаючи Україну. Боєць Сил спеціальних операцій ЗСУ поліг 13 червня на Донеччині, а за життя заповідав поховати себе саме в Україні, де мріяв жити. До служби в ЗСУ Семюель був військовим австралійської армії, навчав українських захисників у Великій Британії, а згодом приїхав до України як волонтер і став бойовим медиком. Його поховали на Алеї Героїв у Чукалівці поблизу Івано-Франківська.