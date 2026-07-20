Про це написала Нагірянська сільська рада.

Що відомо про Тараса Катинського?

Тарас Катинський був жителем села Стара Ягільниця. Він народився 2 квітня 1997 року та все своє життя був пов'язаний із рідним населеним пунктом.

Вірний військовій присязі та українському народові, він став на захист України ще у 2019 році.

Проходив службу на посаді старшого стрільця-оператора другого стрілецького відділення другого стрілецького взводу другої стрілецької роти першого батальйону територіальної оборони військової частини А7033.

За час служби проявив себе як відданий воїн, надійний побратим та справжній патріот своєї держави.

Його старший брат також продовжує захищати Україну в лавах Сил оборони.

Тарас лише два тижні до загибелі одружився з коханою. Після короткої відпустки він повернувся на фронт.

На жаль, воїн загинув 12 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лугівка Охтирського району Сумської області.

Його життя обірвалося на передовій, але пам'ять про його мужність, жертовність та любов до рідної землі житиме в серцях усіх, хто його знав. Для Нагірянської громади це важка та болюча втрата. Україна втратила ще одного свого вірного сина, який до останнього подиху стояв на захисті її свободи та незалежності,

– висловила співчуття сільська рада.

Нагадаємо, що на Прикарпатті підтвердили загибель воїна Андрія Андрусяка. Він вважався зниклим з 2023 року.

Також в Івано-Франківську попрощалися із 26-річним бійцем ССО Семюелем Майклом Педрацціні. Він приїхав захищати Україну з Австралії.