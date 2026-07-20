Об этом сообщил Нагирянский сельский совет.

Что известно о Тарасе Катинском?

Тарас Катинский был жителем села Старая Ягильница. Он родился 2 апреля 1997 года и всю свою жизнь был связан с родным населенным пунктом.

Верный военной присяге и украинскому народу, он встал на защиту Украины еще в 2019 году.

Проходил службу в должности старшего стрелка-оператора второго стрелкового отделения второго стрелкового взвода второй стрелковой роты первого батальона территориальной обороны воинской части А7033.

За время службы проявил себя как преданный воин, надежный побратим и настоящий патриот своего государства.

Его старший брат также продолжает защищать Украину в рядах Сил обороны.

Тарас всего за две недели до гибели женился на любимой. После короткие отпуска он вернулся на фронт.

К сожалению, воин погиб 12 июля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Луговка Ахтырского района Сумской области.

Его жизнь оборвалась на передовой, но память о его мужестве, самоотверженности и любви к родной земле будет жить в сердцах всех, кто его знал. Для Нагирянской общины это тяжелая и болезненная утрата. Украина потеряла еще одного своего верного сына, который до последнего вздоха защищал ее свободу и независимость,

– выразил соболезнования сельский совет.

Напомним, что в Прикарпатье подтвердили гибель воина Андрея Андрусяка. Он считался пропавшим без вести с 2023 года.

Также в Ивано-Франковске простились с 26-летним бойцом ССО Сэмюэлем Майклом Педраццини. Он приехал защищать Украину из Австралии.