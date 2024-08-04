Защищая государство, на фронте погиб депутат Черновицкого городского совета Дмитрий Сирман

Украина, к сожалению, потеряла еще одного Героя. Так, на фронте погиб Дмитрий Сирман из Черновицкой области.

Он был депутатом Черновицкого городского совета нескольких созывов и общественным деятелем. Об этом сообщили в местной ОВА.

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Дмитрий Сирман погиб за Украину

Настоящий патриот, депутат Черновицкого городского совета нескольких созывов, общественный деятель. С первых дней полномасштабной войны он защищал Украину с оружием в руках. Искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам,

– написал начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Нардеп из Черновцов Сергей Рудик рассказал, что защитник погиб на Купянском направлении под Синьковкой. Мужчина ушел на фронт добровольцем еще в первые дни полномасштабной войны. По словам собратьев, 1 октября Дмитрий Сирман должен был праздновать свое 60-летие.

Вчера на войне погиб мой папа. Лучший украинец. Светлая и вечная память, – написал сын воина, Олег Сирман.

Что известно о защитнике

Дмитрий Сирман был депутатом городского совета 6-го созыва от партии "Наша Украина". С 2011 по 2014 занимал должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета.

С 2018 по 2019 был директором ООО "Еврошляхбуд". Уже с 2020 года Дмитрий Сирман работал заместителем Черновицкого городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов. Был помощником нардепа Сергея Рудыка.

Редакциятакже выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Светлая память!