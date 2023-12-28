Около двух месяцев скандал с бывшим заместителем головы Нацполиции Тишлеком достаточно активно обсуждается в информационном поле. Иван Выгивский, являющийся главой Нацполиции, рассказал, что служебное расследование экс-чиновника проводила комиссия МВД, в состав которой входили представители и Нацполиции.

Смотрите также Глава полиции Киевщины подпадал под люстрацию и не может работать в госорганах, – СМИ

Основания для увольнения Тишлека

Иван Выгивский рассказал, что не на все вопросы, которые поднимались в журналистском расследовании, может ответить комиссия.

Он отметил, что согласно результатам служебного расследования, юридических оснований для увольнения Дмитрия Тишлека не было, но Тишлек подал рапорт на увольнение с должности заместителя головы Нацполиции.

Он идет, чтобы тень не падала на всю структуру,

– отметил Выгивский.

Остаётся ли Тишлек в системе органов

Иван Выгивский рассказал, что с должности заместителя головы Тишлек уволен, и в дальнейшем планирует заниматься научной деятельностью.

По словам Выгивского, решение об увольнении лично Тишлека, "потому что он понимает, что в результате таких кейсов, если они решаются не в правовой, а в публичной медийной плоскости, страдает вся система МВД и Национальная полиция".

Глава Нацполиции отметил, что это ответственная должность, и нужно было думать заранее. Он отметил, что Тишлек достаточно эффективен, как полицейский.

Выгивский отметил, что Тишлек, выполняя свои обязанности, как правоохранитель, нажил себе много врагов.

Мы понимали, когда все началось, кто может ему "благодарить" за определенные уголовные производства,

– высказался глава Нацполиции.

Однако Выговский подчеркнул, что в дальнейшем пусть дает оценку проводимого расследования ДБР и НАПК.

Кто займет вакантное место заместителя

Выгивский отметил, что эффективного кандидата не было. Поэтому он сократил этот пост.

Тот функционал, который выполнял Тишлек, распределен между главой Нацполиции и действующими заместителями.

Что известно о скандале с Тишлеком: основные новости