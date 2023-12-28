Близько двох місяців скандал із колишнім заступником голови Нацполіції Тишлеком досить активно обговорюється в інформаційному полі. Іван Вигівський, який є головою Нацполіції, розповів, що службове розслідування щодо ексчиновника проводила комісія МВС, до складу якої входили представники і Нацполіції.

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Підстави для звільнення Тишлека

Іван Вигівський розповів, що не на всі питання, які підіймалися у журналістському розслідуванні, може дати відповідь комісія.

Він зауважив, що відповідно до результатів службового розслідування, юридичних підстав для звільнення Дмитра Тишлека не було, але Тишлек подав рапорт на звільнення з посади заступника Голови Нацполіції.

Він йде, аби тінь не падала на всю структуру,

– зазначив Вигівський.

Чи залишається Тишлек в системі органів

Іван Вигівський розповів, що з посади заступника Голови Тишлек звільнений, та надалі планує займатися науковою діяльністю.

За словами Вигівського, рішення про звільнення є особисто Тишлека, "тому що він розуміє, що в результаті таких кейсів, якщо вони вирішуються не у правовій, а в публічній медійній площині, страждає вся система МВС та Національна поліція".

Голова Нацполіції зауважив, що це відповідальна посада, і потрібно було думати наперед. Він нагосив, що Тишлек достатньо ефективний, як поліцейський.

Вигівський зазначив, що Тишлек, виконуючи свої обов'язки, як правоохоронець, нажив собі багато ворогів.

Ми розуміли, коли все почалося, хто може йому "віддячувати" за певні кримінальні провадження,

– висловився очільник Нацполіції.

Проте Вигівський наголосив, що надалі нехай дає оцінку ДБР, яке проводить розслідування, та НАЗК.

Хто посяде вакантне місце заступника

Вигівський зазначив, що ефективного кандидата не було. Тому він скоротив цю посаду.

Той функціонал, що виконував Тишлек, розподілений між главою Нацполіції та чинними заступниками.

Що відомо про скандал з Тишлеком: основні новини