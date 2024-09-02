Приобрел авто специально для "спецоперации": в ГБР рассказали интересные детали побега Дмитрука

На прошлой неделе стало известно о выезде за границу Артема Дмитрука. Следствие установило, что народный депутат пересек границу незаконно.

Сейчас правоохранителям удалось выяснить отдельные детали побега народного избранника. Их сообщила советник по вопросам коммуникаций ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Почему Дмитрука не задержали раньше: в ГБР дали объяснение

Что известно о побеге Дмитрука

По ее словам, вывоз нардепа за границу был тщательно спланирован. В частности, машину, на которой сбегал чиновник, приобрели специально для этой "спецоперации".

Известно, что Дмитрук незаконно пересек госграницу в направлении Молдовы в районе пункта пропуска "Павловка" 23 августа.

Сначала нардеп выехал из Киева в направлении Одессы около часа дня. На трассе Киев-Одесса он вышел из машины вблизи одного из населенных пунктов в Одесской области и около 17:00 пересел в другое авто. В этом автомобиле находились двое сообщников Дмитрука, которые помогали ему бежать.

Около 21:00 они депутата довезли до границы, после чего он уже пешком незаконно покинул Украину.

Напомним, что уже идентифицированы все лица, которые организовали побег Дмитрука.